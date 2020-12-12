اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية يوضح من هم 'الجوكرية' في التظاهرات

2020/12/12 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية، حميد الحسيني، السبت، سبب اعتماد تسمية "الجوكرية" على بعض المتظاهرين، مبينا أن تلك التسمية، لا تختص بالمتظاهرين، بل تطلق على أي شخص، يريد تخريب العملية السياسية وإفساد التظاهرات.

جاء ذلك في تصريح متلفز للحسيني، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (12 كانون الاول 2020)، قال فيه إن "سببب إطلاق تسمية (الجوكرية) من قبل اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على بعض المتظاهرين، لأنهم تسببوا بكره تلك التظاهرات، التي خرج بها العراقيون، للمطالبة بتحسين أوضاعهم ومعيشتهم"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بتمويل الاحتجاجات الشعبية، عبر دفع الأموال إلى مؤسسات خاصة بذلك.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن "الاتحاد اعتمد تلك التسمية، للتعبير عن بعض المتظاهرين، الذين يريدون تخريب العملية السياسية، ولم تكن أمامهم غير الاحتجاجات طريقا لذلك".

وتابع، الحسيني، أن "تلك التسمية، لا تختص بالمتظاهرين، أو الأشخاص الذين يخرجون في تلك الاحتجاجات، لكننا أيضا نطلقها على أي شخص، يريد إفساد تلك التظاهرات، سواء كان متظاهرا أم إعلاميا، أو شخصيات حكومية، وأفسد على الشعب العراقي تلك التظاهرات، فإننا نسمية (جوكر)، حتى لو كان تاجرا ..



لكنه بأمواله ربما يغذي مثل تلك المظاهر".

A.A

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