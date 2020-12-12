تقرير لجنة التحقيق بأحداث ساحة الحبوبي: هؤلاء هم مطلقو النار والقناصة

2020/12/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، نص تقرير لجنة التحقيق الخاصة باحداث ساحة الحبوبي نهاية الشهر الماضي والذي تم اعتماده من قبل قاضي التحقيق.

وخلص التقرير الى اتهام جهات مندسة وارهابية واخرى منحرفة عقائدياً بحسب نصه باطلاق نار على المتظاهرين والقوات الأمنية.

التفاصيل الكاملة في الوثيقتين المبينتين في أدناه

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