مصر.. إصابة شخصين بانهيار مبنى في القاهرة

2020/12/12 | 23:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب شخصان على الأقل جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي حدائق القبة، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقامت السلطات المصرية بإخلاء ما يقرب من 40 أسرة بـ4 عقارات مجاورة بمحيط العقار المنهار، وبعد المعاينه تبين عدم وجود خسائر فى الأرواح، حسب السلطات.

وفي السياق أكد حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن عقار حدائق القبة المنهار كان صدر له قرار إخلاء وإزالة، وتم بالفعل إخلاء العقار وكان مقرر إزالته وذلك لخطورته الداهمة، ولكنه انهار صباح اليوم السبت قبل بدء السلطات إجراءات الهدم.

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