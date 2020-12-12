قمة السيتي واليونايتد تنتهي بالتعادل السلبي في البريميرليغ

2020/12/12 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ألغيت ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، لتنتهي مباراة القمة أمام مانشستر سيتي، بتعادل سلبي مخيب للآمال في "أولدترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وحصل مان يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 48، عندما ركل كايل ووكر، مدافع سيتي، قدم ماركوس راشفورد، مهاجم يونايتد داخل المنطقة.

لكن تقنية حكم الفيديو المساعدة ألغت قرار الحكم، وأشارت إلى أن مهاجم يونايتد كان في وضع تسلل.

ولم يصنع سيتيسوى القليل من الفرص حتى هذه اللحظة، إذ تصدى ديفيد دي خيا لتسديدة الجزائري رياض محرز في الدقيقة 35 ولم يستغل كيفن دي بروين الكرة التي ارتدت من الحارس.

وكانت أفضل فرص يونايتدفي الدقيق 54، عندما مرر بول بوغبا إلى راشفورد في الناحية اليسرى، لكن المهاجم انزلق وأطلق تسديدة بعيدة عن المرمى.

ويحتل فريق المدرب أولي جونار سولشار، المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما يتأخر سيتي عنه بفارق مركز واحد ونقطة واحدة بعد 11مباراة.

المصدر: سكاي نيوز

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