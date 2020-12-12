2020/12/12 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم نعرض هذا الكتاب هنا عرضاً موسعاً بعض الشيء، نظراً لأهميته لجهة جمعه لهواجس النخب الأمريكية تجاه الصين في عقدين (1979-1999) حتى بزوغ القرن الواحد والعشرين، ولكونه يشير إلى جميع المناقشات الأمريكية بخصوص آفاق تطور الصين في القرن الواحد والعشرين وإمكانات التعاون -الصدام الأمريكي الصيني بما فيها خيار "فك الارتباط " مع الصين وقطع التعامل التجاري معها، والشروع في "حرب باردة" على طريقة الحرب الباردة مع ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنين الأكبر: الصين في عقدين - نايف سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنين الأكبر: الصين في عقدين - نايف سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).