2020/12/12 | 23:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع IQ يكشف عن وثيقة تبرئ "الرد السريع" من مجزرة جسر الزيتون في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/12 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع IQ يكشف عن وثيقة تبرئ "الرد السريع" من مجزرة جسر الزيتون في الناصرية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع IQ يكشف عن وثيقة تبرئ "الرد السريع" من مجزرة جسر الزيتون في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).