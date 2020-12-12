مؤشر حالات الشفاء أكثر من ضعف الإصابات في الكرخ

2020/12/12 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم":

عدد الإصابات 134 موزعة كالآتي:

أبو غريب ---------15

الإسكان-----------1

الإعلام------------7

البياع -------------10

التاجي------------1

الحرية ------------7

الدورة-------------9

الدولعي -----------3

السيدية -----------12

الشعلة -------------12

الطارمية-----------1

العامرية------------1

العطيفية-----------1

الغزالية--------------5

القادسية ------------3

الكاظمية ------------6

المحمودية-----------7

المكاسب ----------3

المواصلات ----------3

الوشاش ----------1

اليرموك ------------5

حي الجامعة---------4

حي الجهاد----------3

حي العدل ----------2

حي العامل----------6

سويب -------------3

سكنة جانب الرصافة -----2

الشفاء: 356

الوفيات: 1

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