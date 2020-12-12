رفضت اللقاح لكنها تريد تلقيه.. مسؤولة بإدارة الغذاء والدواء توضح موقفها

2020/12/12 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، الجمعة، على لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر بأغلبية 17 صوت مقابل أربعة، بالإضافة إلى شخص امتنع عن التصويت.

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