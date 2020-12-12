كورونا يقسى على فرنسا .. حصيلة قياسية جديدة

2020/12/12 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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