كورونا امريكا تقترب من 16 مليون اصابة

2020/12/12 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توشك إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام، على الرغم من قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد.

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