البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار

2020/12/13 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر البرلمان العربي، السبت، قرارا بشأن المستجدات في العراق خاصة من النواحي السياسية والأمنية والجهود المبذولة لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية.

جاء ذلك في جلسته العامة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، (12 كانون الاول 2020)، وأكد مجلس النواب في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، على "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله بيد الدولة وأجهزتها الأمنية حصرا، وتمكينها من فرض سلطة القانون، فضلا عن ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

وأضاف البيان، ان "البرلمان اشاد بإعلان رئيس الوزراء العراقي في 28 تشرين الثاني 2020، القاضي بتشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان ”فريق أزمة طوارئ” لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، لقطع الطريق أمام التنظيمات الارهابية والمتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لتنفيذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي في العراق".

وتابع، ان "القرار رحب بالحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة لما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب العراقي الشقيق".

واشار مجلس النواب في بيانه، الى أن "استمرار المخاطر والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش في العراق وقيامه بعمليات إرهابية متكررة واستهدافه القوات المسلحة والمنشآت المدنية العراقية والمواطنين، واحتفاظ التنظيم بخلايا نائمة في مناطق مختلفة بالعراق، تمكنه من شن هجمات إرهابية بين فترات متباينة، تستوجب من الدول العربية دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيم والقضاء على فلوله".

وشدد القرار على تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق ودعمها في تحقيق أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الخارجية المتكررة على الاراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

ودعا قرار البرلمان العربي الدول العربية الى تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى المستويات كافة، تعزيزا لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي.

واعرب القرار عن ترحيبه بإتفاق العراق والسعودية، في 18/11/2020، على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وتثمين هذه الخطوة الإيجابية لدورها الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.

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