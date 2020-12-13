فرنسا تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/13 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت يوم أمس الجمعة عن تسجيل 627 وفاة و13406 إصابات بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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