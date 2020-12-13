2020/12/13 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار نجحت المخابرات الإسرائيلية في تدبير عملية اغتيال رئيس مركز البحوث والاكتشافات بوزارة الدفاع، رئيس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة، في 27 نوفمبر 2020.



إثرها، وصفت السلطات الرسمية في جمهورية إيران الإسلامية الحادث بأنه عمل إرهابي يهدف إلى تقويض أسس الأمن القومي للبلاد، وألقت مسؤولية التخطيط له وتنفيذه على إسرائيل والولايات المتحدة ألأمريكية.وهنا لابد من مراجعة جديدة لتداعيات هذا الحدث وت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار الحرب لم يعد أمريكيا - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار الحرب لم يعد أمريكيا - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).