2020/12/13 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن جاهزية 14 ألف عسكري ضمن قواتها للانتشار للمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست، فيما لو لم يتم التوصل لاتفاق مع أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحسبا لفشل بريكسيت.. وزارة الدفاع البريطانية تضع قواتها في حالة تأهب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحسبا لفشل بريكسيت.. وزارة الدفاع البريطانية تضع قواتها في حالة تأهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).