بنزيما يضرب كارلوس بورقة الديربي ويدخل تاريخ ريال مدريد

2020/12/13 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ضرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، نجم الريال السابق روبرتو كارلوس، في رقمه التاريخي، مستغلاً مشاركته في ديربي مدريد مساء امس السبت.

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