ينفذ غداً.. توجيه رسمي بشأن مركبات الحمل في نينوى

2020/12/13 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، توجيهاً رسمياً بشأن مركبات الحمل.

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