2020/12/13 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتابع علماء في أستراليا أبحاثهم بشأن نوع من البروتين موجود في حليب الأمهات، سعيا لإثبات فعاليته في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لعلاج كورونا".. علماء يبحثون عن "الذهب الوردي" في حليب الأمهات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لعلاج كورونا".. علماء يبحثون عن "الذهب الوردي" في حليب الأمهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).