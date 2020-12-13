ديربي مدريد يبتسم لابيض العاصمة

2020/12/13 | 00:51 - المصدر: سفن سكاي

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تفوق ريال مدريد على ضيفه اتلتكو مدريد في ديربي العاصمة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت لصالح الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني.

تقدم الريال في الدقيقة (15) عن طريق كاسيميرو ثم اضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكرفاخال في الدقيقة (63).

بهذه النتيجة تقدم ريال مدريد مؤقتاً في سلم الترتيب الى المركز الثالث برصيد 23 نقطة ، بينما تجمد رصيد الاتلتكو عند 26 نقطة في صدارة الليغا مؤقتاً.

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