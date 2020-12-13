كورونا يدفع أضخم مطار أوروبي لاغلاق أحد مبانيه

2020/12/13 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن مطار هيثرو بلندن أنه سيغلق المبنى رقم 4 حتى نهاية العام 2021، وذلك بعد الهبوط الحاد في أعداد المسافرين بسبب جائحة كورونا.

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