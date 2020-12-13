تصريح خطيرة من حقوق الانسان يتعلق بالموظف العراقي

2020/12/13 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن استغلال خطير يتعلق بالموظف العراقي.

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