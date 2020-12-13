شرطة كربلاء تحرر امرأة وفتاتين من الاختطاف بعد ساعة واحدة من اختطافهم

2020/12/13 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد، عن تحرير امرأة وفتاتين من الاختطاف بعد ساعة واحدة من اختطافهم. وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت بعد حصول حادث خطف في شارع ميثم التمار من انقاذ امرأة مع ابنتها وابنة أخيها من الخطف بسرعة قياسية".واوضحت أن "المفارز عملت بجهود أمنية استثنائية وبسرعة قياسية من ملاحقة الخاطف وتعميم أوصاف العجلة ونصب كمين محكم له في شارع فاطمة الزهراء"، لافتة الى أنه "بعد مدة قصيرة لاتتجاوز ساعة واحدة ألقي القبض على الخاطف، وتم تحرير المختطفات واتضح أن السبب الذي دفعه لهذه العملية لوجود خلافات مع المواطنة بسبب مبالغ مالية بذمتها".

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