امطار وغبار وعواصف رعدية خلال 72 ساعة المقبلة

2020/12/13 | 01:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشرت الارصادت الجوية حالة جوية ممطرة مصحوبة بعواصف الرعدية وغبار ستضرب جميع مدن العراق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

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