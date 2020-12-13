قائمة هي... - محمد الحنفي

2020/12/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إهداء:من غرفة الحجر:ـ إلى كل الأصحاء.ـ من أجل الحرص.ـ على السلامة.ـ من هذا الوباء.محمد الحنفيقائمة هي...في هذا الزمان...قائمة هي...في كل مكان...وفي كل مجالات الحياة...هي قائمة...وفي عالم الأرض...هي قائمة...وما زال البشر...يحتاط منها...وما زالت كل الدول...تعد اللقاح...وتسعى...إلى أن يصير فعالا...بعد الاس ......





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