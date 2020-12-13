حينما صمتت البرنو - زكي رضا

2020/12/13 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا بندقية البرنو الصديقة الوفيّة للمقاتل الكوردي وهو يحتمي بجبال كوردستان في مواجهة الحملات العسكرية ضد شعبه في مختلف العهود التي مرّت على العراق منذ تأسيسه، كانت علاوة على كونها آلة حرب لابدّ منها في مواجهة أعداء قضية الشعب الكوردي، حلما عند فقراء الكورد في أن يكون صمتها يوما ما بداية حياة جديدة وكريمة لهم وأبنائهم.



كما لم يبخل الشعب الكوردي يوما بتقديم مئات الآلاف من أبناءه شهداء في طريق تحقيق طموح ......





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