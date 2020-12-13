الملك عبد الله والسيسي «ضيوف بغداد» في «قمة ثلاثية»

2020/12/13 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

تستضيف بغداد في الربع الاول من العام 2021 «قمة ثلاثية» تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتركز «قمة بغداد الثلاثية» على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين العراق ومصر والاردن مع مناقشة الوضع الاقليمي، بينما احتضنت القاهرة، امس السبت، المجلس الوزاري التنفيذي للقمة.

وقال سفير العراق لدى مصر ومندوبه الدائم في الجامعة العربية احمد الدليمي، لـ»الصباح»: ان «رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط خالد البتال والوفد الوزاري وقعوا خلال الزيارة عددا من الاتفاقيات اضافة الى تفعيل ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق».

من جانبه، اوضح وزير التخطيط ورئيس الوفد خالد البتال، بعد لقائه الرئيس المصري، أنه «تم استحداث لجنة للمتابعة بين البلدين وارسال وفد فني مصري للعراق قريبا للاطلاع على المشاريع المتوقفة في وزارة الاسكان والاعمار للبدء بتنفيذها فورا»، لافتاً إلى «انعقاد المجلس الوزاري التنفيذي للقمة الثلاثية العراقية - الاردنية - المصرية في القاهرة».

بدورها، قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد : ان «الاجتماعات متواصلة مع الجانب العراق إذ تم الاتفاق على الزمالات التجارية واعادة تأهيل المستشفيات في العراق والتعليم المتواصل»، مبينة «وجود طاقات انتاجية كبيرة في مصر بمدينة الدواء، لا سيما ان المنتج الدوائي المصري نال ثقة المواطن العراقي لفترات طويلة».

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