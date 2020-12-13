القصة الكاملة للقاح فايرز.. كيف رأى النور في شهور بدلا من أعوام طويلة؟

2020/12/13 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت "فايزر" بتوزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعلا في دول مختلفة حول العالم، خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد من بدء الأبحاث التي تسابقت لخلق حلول علمية للجائحة التي لم تتجاوز عامها الأول أيضا.

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