مفاوضات بريكست تتواصل في نهاية الأسبوع ولندن تتحدث عن عرض أوروبي “غير مقبول”

2020/12/13 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – تواصلت السبت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سعيا لإبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، لكن لندن حذّرت بأن العرض الذي قدّمته بروكسل “غير مقبول”.وقال مصدر حكومي بريطاني إن “المحادثات متواصلة ليلا، لكن حاليا، العرض المطروح على الطاولة من قبل الاتحاد الأوروبي غير مقبول”.وتابع […]

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