إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 16 مليونا

2020/12/13 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، إن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تجاوز 16 مليونا.

ووفقا لإحصاء الجامعة، ارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 16014839، بإجمالي 296977 حالة وفاة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز تعافى أكثر من 6.1 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل إصابات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة في الارتفاع مع قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للفيروس في البلاد.

المصدر: سبوتنيك

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