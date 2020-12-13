مسلحون يهاجمون مدرسة في شمال نيجيريا

2020/12/13 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة النيجيرية، السبت، هجوم مسلحين على مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال نيجريا، في عملية يبدو أن هدفها الخطف، للحصول على فدية.

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