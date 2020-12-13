ايران تعدم شنقا ً الصحافي المعارض روح الله زم بتهمة الافساد في الأرض..وفرنسا: : العمل وحشي

2020/12/13 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,- الزمان -(أ ف ب) – نفذت إيران حكم الإعدام السبت في المعارض روح الله زم الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.وصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان السبت إعدام المعارض الإيراني روح الله زم الذي لجأ […]

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