الولايات المتحدة تباشر الإثنين حملة التلقيح ضد كوفيد-19 وتشتري مائة مليون جرعة من لقاح موديرنا

2020/12/13 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – تبدأ الولايات المتحدة حملة تلقيح ضد كوفيد-19 الإثنين بالتزامن مع تسلّمها أولى الدفعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد للوباء.في أوروبا، وبعدما بقيت المملكة المتحدة طويلا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19، حلّت إيطاليا محلّها السبت مع حصيلة إجمالية بلغت 64,036 وفاة.وفي مؤشر إلى مدى خطورة الأوضاع، سجّلت إيطاليا منذ 1 […]

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