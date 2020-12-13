ناسا تبدأ تدريبات العودة إلى القمر

2020/12/13 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت ناسا 18 من رواد الفضاء التابعين لها الذين سيباشرون التدريبات ضمن برنامجها "أرتميس" الذي يهدف للهبوط مرة أخرى على سطح القمر، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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