اتفرج يا سلام - السيد نصر الدين السيد

2020/12/13 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#السيد_نصر_الدين_السيد "يا خوفي على أمة يستنزف عقول ابناءها تفسير النصوص فتلهيهم عن قراءة الوقع"اسمحولي اخدكم جولة في شارع طول بعرض.



طوله ميت سنة من 1920 لحد 2020.



اما عرضه عبارة عن حارتين.



حارة مخصصة لتتبع ما وقع في المحروسة (مصر) من احداث، في توقيتات محددة تتعلق بمسيرة التنوير فيها، كان ابطالها فريقان من أبناء المحروسة.



أولهما هو فريق "اهل الاصالة"، الذي لا يعترف بـ "التطور" ويمقت التجديد، وثانيهما هو فريق "اهل ا ......





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