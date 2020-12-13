الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 16 مليون إصابة بكورونا

2020/12/13 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الولايات المتحدة أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز التي تتعقب الوباء.

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