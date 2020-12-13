لا اتفاق بين أوروبا ودول ميركوسور لـ

2020/12/13 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى البرازيل إن انعدام ثقة التكتل بحكومة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، يعيق إبرام اتفاق تجاري ما بين الاتحاد ومجموعة "ميركوسور" الاقتصادية الأميركية الجنوبية.

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