2020/12/13 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر بندقية "HK416" من أكثر الأسلحة الهجومية خطورة، واكتسبت شهرة واسعة بعد أن تسرب خبر استخدام القوات الأميركية لها في باكستان، بمهمة قتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في مايو 2011.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفوقت على "M4".. مواصفات البندقية التي أنهت بن لادن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفوقت على "M4".. مواصفات البندقية التي أنهت بن لادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).