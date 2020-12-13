اشتباكات تعيد التوتر إلى قره باغ.. اتهامات متبادلة وتهديد بـ

2020/12/13 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسؤولون أرمينيون يوم أمس السبت أذربيجان بخرق اتفاق السلام الذي أنهى ستة أسابيع من القتال العنيف في ناغورنو قره باغ.

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