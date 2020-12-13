وزير النفط: اكسون موبيل لن تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1

2020/12/13 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة النفط قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها، مشيراً إلى ان الوزارة تجري مناقشة معمقة لعروض شركات الخدمة المتنافسة لتطوير حقلي المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في شرق وغرب البلاد.

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