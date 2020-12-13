البرلمان يدعو الحكومة إلى إرسال تعديلات قانون الانتخابات

2020/12/13 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت اللجنة القانونية في مجلس النواب مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اخر الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه خلال حزيران العام 2021.

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