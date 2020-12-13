العراق.. اجتماع تفاوضي مع وفد كردستان برئاسة الكاظمي والحلبوسي

2020/12/13 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي، السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية و...

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