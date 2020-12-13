البرلمان العربي يدعو الدول الأعضاء إلى تطوير علاقاتها مع العراق

2020/12/13 | 08:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا البرلمان العربي الدول العربية إلى تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق على المستويات كافة، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.جاء ذلك خلال بيان …

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