رئيس العراق: نكتب وثيقة المساهمات الوطنية لتأسيس الاقتصاد الأخضر

2020/12/13 | 08:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن رئيس العراق برهم صالح، اليوم السبت، شروع بلاده في كتابة وثيقة المساهمات الوطنية.وقال صالح في كلمة له خلال قمة طموح المناخ العالمي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الظروف الصعبة التي مر بها العراق جراء الحروب والنزاعات …

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