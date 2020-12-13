بعد الحرائق المدمرة.. أستراليا تتأهب لمواجهة الفيضانات

2020/12/13 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أستراليا للتعامل مع فيضانات في ساحلها الشرقي، يتوقع حصولها الأحد، بعد أيام من حرائق الغابات التي هددت أحد مواقع التراث العالمي في البلاد.

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