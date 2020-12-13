 العقابي يحذر من الفراغ الدستوري في حال عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/13 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، من الدخول في فراغ دستوري في حال عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية قبل اجراء الانتخابات، لافتا الى ان الكتل السياسية لم تصل الى توافق كبير حول قانون المحكمة وخاصة مايتعلق بالاعضاء.وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “قانون المحكمة الاتحادية وللأسف لم يطرح ضمن جدول اعمال البرلمان وهناك تلكؤ في حسم الاتفاق السياسي على طبيعة المحكمة ومساحة التعديل الذي سيتم المضي به”.وأضاف ان “الكتل السياسي لم تصل الى توافق كبير على موضوع المحكمة الاتحادية وخاصة مايتعلق باعضاء المحكمة اذ يبدو انه الشغل الشاغل للكتل النيابية”.وبين ان “علاقة قانون المحكمة الاتحادية ترتبط بما بعد الانتخابات وتحديدا بالنتائج، اذ ينبغي حسم قانون المحكمة قبل اجراء الانتخابات لان البرلمان سيحل نفسه، سيدخل البلد في فراغ دستوري لايمكن معالجته في حال عدم حسم القانون في الأشهر المقبلة”.



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