تمويل الحرس الثوري الإيراني بـ

2020/12/13 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قناة إيران الدولية عن استغلال الحرس الثوري الإيراني لثغرة في النظام المصرفي الإيراني لإعادة تمويل نفسه وتوجيه الأموال في الإرهاب.

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