2020/12/13 | 08:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد مواقع التراث العربية المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو ..بينها العراق 7 SKY TV.

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