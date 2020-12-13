المالية النيابية تكشف عن ما ستتضمنه موازنة 2021 بشأن التعيينات

2020/12/13 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت اللجنة المالية، الاحد، عن عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث بموازنة العام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المرجح التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل". وأضاف السعيدي أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن أيضاً مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات".

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