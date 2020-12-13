2020/12/13 | 08:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل حاد أثارته تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي حول اعطاء الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي الموافقة للطيران الاميركي الذي ارتكب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يفشي أسراراً، تؤيدها وثيقة عراقية مسربة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يفشي أسراراً، تؤيدها وثيقة عراقية مسربة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).