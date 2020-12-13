خبير اقتصادي: استمرار ارتفاع الدولار مؤشر خطير لازمات جديدة

2020/12/13 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ينذر بكارثة اقتصادية على مستوى دخل الفرد العراقي، اضافة الى انه مؤشر خطير يرفع اسعار جميع السلع الموجودة في السوق.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تؤكد بأن سعر صرف الدولار ثابت ولم يشهد اي زيادة في البنك المركزي، اذ ينبغي تفعيل اللجان الرقابية الاقتصادية لمحاسبة المصارف ومحال الصيرفة التي ترفع من سعر الصرف”.واضاف ان “ارتفاع سعر صرف الدولار ينذر بزيادة نسبة الفقر في العراق، بسبب ارتفاع اسعار السلع في بلد يعتمد بنسبة اكثر من 90 بالمئة على البضائع المستوردة”.وبين ان “ العراق سيدخل في ازمات جديدة، وسيشهد السوق ارتفاع كبير تستفيد منه الحكومة في سد عجز الموازنة، الا ان ذلك يعد سرقة لاموال الشعب وادخاله في دوامة جديدة”.



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