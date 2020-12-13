وزير النفط ينفي بيع اكسون موبيل حصتها في حقل غرب القرنة 1

2020/12/13 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سعد السماك

نفت وزارة النفط قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها، مشيراً إلى ان الوزارة تجري مناقشة معمقة لعروض شركات الخدمة المتنافسة لتطوير حقلي المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في شرق وغرب

البلاد.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، لـ»الصباح»: ان «المعلومات والبيانات الرسمية التي بين ايدينا، تؤكد ان (اكسون الاميركية) و(نسورتيوم) الذي تقوده اكسون موبيل

ويضم (شل) العامل بعقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة النفطي)، لا تزال مستمرة باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة خطط التطوير وزيادة الانتاج وتدريب الملاكات»، مؤكدا «عدم تقديم الشركة مقترحات بخصوص ذلك الى

وزارته».

ويأتي النفي عقب شائعات رددتها وسائل اعلامية مختلفة، أن شركة (اكسون موبيل) المطور الرئيس لحقل غرب القرنة، تنوي طرح أسهمها بالحقل للبيع على شركائها، وباحتياطيات قدرها

7 .8 مليارات برميل.

عبد الجبار اكد أن «تأثيرات هبوط أسعار النفط ليست حادة جدا في خطة الوزارة المبرمجة لتطوير الحقول ومعدلات الاسراع المضافة بالانجاز بسبب ازمة التخصيص المالي وتداعيات وباء كوفيد - 19، وأن وزارته اعدت بديلا

للمعالجة.

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